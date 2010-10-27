روسيا تناشد العراق ألا تعدم طارق عزيز

فلسطين اليوم- وكالات

قالت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا دعت العراق يوم الأربعاء إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق طارق عزيز لاعتبارات إنسانية.

كما ناشد الفاتيكان عدم تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا العراقية يوم الثلاثاء ضد عزيز المسيحي الذي كان يوما الواجهة الدولية للرئيس الراحل صدام حسين ووزير خارجيته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان على موقعها الرسمي "انطلاقا من وجهة نظر إنسانية أساسية من الواضح أن وضعه يستحق الرأفة". وأضافت أن عزيز الذي ولد عام 1936 يعاني من مشكلات صحية وفي سن متقدمة.

وعارضت روسيا بشدة الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق عام 2003.

وحكم على عزيز العام الماضي بالسجن 15 عاما لدوره في قتل عشرات التجار عام 1992 وبسبع سنوات أخرى عن دوره في التهجير القسري للأكراد من شمال العراق خلال حكم صدام.

كان عزيز قد سلم نفسه للقوات الأمريكية الغازية في ابريل نيسان 2003 لكنها سلمته إلى سلطات السجون العراقية.