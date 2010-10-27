طائرات الاحتلال تحلق بكثافة في أجواء غزة ..و"الكابنيت"يقرر مصير الصواريخ اليوم

فلسطين اليوم-غزة

تواصل طائرات الاحتلال الصهيونية تحليقها المكثف في أجواء مدينة غزة وسط حالة من الترقب والخوف في صفوف المواطنين المتوقعين لشن أي غارات جوية على أهداف معينة في أي لحظة في ظل التهديدات المتواصلة على القطاع .

ويأتي التحليق المكثف للطائرات الصهيونية تزامناً مع الاجتماع المقرر للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) سيبحث صباح الأربعاء , لتقرير مصير تواصل إطلاق الصواريخ من قطاع غزة.