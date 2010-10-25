للأسبوع الثاني...العاملون في الكليات والجامعات الحكومية يواصلون إضرابهم عن العمل

فلسطين اليوم – رام الله

يواصل العاملون في الكليات و الجامعات الحكومية إضرابهم عن العمل لتحسين ظروف العمل للأسبوع الثاني على التوالي.

وقد نظم العاملون اليوم الاثنين اعتصاما حاشدا أمام مجلس الوزراء في مدينة رام الله للمطالبة بتدخل رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لمعالجة قضاياهم العالقة منذ فترة طويلة دون ان تجد لها حلا وللفت الأنظار إلى المرحلة الصعبة والخطيرة التي وصل إليها حال التعليم العالي الحكومي والوضع الصعب الذي يعيشه العاملون والطلبة، كما قال عبد الجواد الأطرش رئيس اتحاد العاملين.

و أكد الاطرش على عدد من القضايا الهامة والتي هي بحاجة ماسة للحل وعلى الأخص المشاركة في تعديل قانون الخدمة المدنية والنظام الأساس للكليات والتوزيع العادل للمكافآت التي أقرها مجلس الوزراء بقيمة 2 مليون دولار على الجميع دون أي استثناء.

ورفض الأطرش تفسير وزارة التربية للقرار الأخير لمجلس الوزراء والمتمثل بجعل المبلغ المذكور لدعم وتطوير المؤسسات بدل كونها مكافآت للعاملين فيها. وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم في حل القضايا الادارية والتي تم رفعها في عدة كتب رسمية للوزارة دون تلقي اي رد.

وكان اتحاد العاملين قد أعلن إضرابا مفتوحا عن العمل قبل عشرة أيام احتجاجا على ما وصفوه مماطلة الحكومة منذ خمس سنوات.

و تتمحور مطالب العاملين حول تحسين الراتب، و المشاركة في تعديل قانون الخدمة المدنية، و صرف العلاوات الإشرافية وعلاوة رؤساء الأقسام الأكاديمية والإدارية للذين لم تصرف لهم، الانتهاء من أعداد النظام الأساس أو الهيكلية للكليات، و إقرار نظام البعثات المعطل منذ 3 سنوات، و إقرار نظام فيما يتعلق بالأبحاث العلمية ودعمها وتطوير البحث العلمي كما في الجامعات الأخرى.