مصادر عبرية تزعم: "عباس وفياض نصبا فخا لنتنياهو في مطار أريحا"

ترجمة فلسطين اليوم

زعمت مصادر صهيونية أن قيادة السلطة الفلسطينية، محمود عباس وسلام فياض لا يطفئون أضواء مكاتبهم حتى ساعات الفجر وهم يخططوا للقيام بخطوات جريئة ليحصلوا على اعتراف دولي لقيام دولة فلسطينية.

و تدعي المصادرلموقع ديبكا الاستخباري الصهيوني، بأن أبو مازن وسلام فياض يريدان إحراج إسرائيل أمام العالم ليظهروا بأنها لا تريد السلام.

و تقول المصادر بأن خطة عباس و فياض تقضي بأن يتم البدء ببناء مطار فلسطيني صغير الحجم شمالي مدينة أريحا بالقرب من قرية البقيعة أولاً، وسيتم بناء المطار لرحلات جوية من والي الضفة الغربية وأوربا حيث ستكون معظم الطائرات التي تحط به طائرات تجارية لتصدير منتوجات السلطة الزراعية لتسويقها في أوروبا.

و بحسب المصادر، فإن المنطقة التي سيقام عليها المطار تقع تحت السيطرة الإسرائيلية في منطقة "سي"، و هي بحسب اتفاق اوسلو منطقة توجب على قيادة السلطة الحصول على إذن مسبق من إسرائيل قبل بناء المطار فيها، ولكن حسب المصادر، فإن أبو مازن وسلام فياض لن يطلبا إذناً من إسرائيل بل إنهما يأملان أن تصدر حكومة نتنياهو وبراك قرارا لقوات الجيش الإسرائيلي لوقف عملية بناء المطار بالقوة وان تستولي القوات الإسرائيلية على المطار الذي سيكون قيد الإنشاء.

ووفقا للتوقعات الإسرائيلية فانه بعد أن تقوم قوات الجيش الإسرائيلي بالسيطرة على المطار فسوف تتوجه قيادة السلطة الفلسطينية للأمم المتحدة ولواشنطن لتقل لهما ها هي إسرائيل احتلت بالقوة المطار، و أن تقول بأن نتنياهو وبراك غير معنيان بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل لذلك على مجلس الأمن أن يتخذ قراراً ويعلن عن مناطق الضفة الغربية في حدود 1976