قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل

فلسطين اليوم-الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، المواطنين بدر حسين بدر الزعاقيق (17عاماً)، وأنور يوسف حسين خضير عوض (16) عاماً، وذلك بعد توقيفهما على مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل بالضفة الغربية، ونقلتهم إلى مركز توقيف عتصيون جنوبي بيت لحم .

وقال الناطق الإعلامي باسم مشروع التضامن الفلسطيني محمد عوض، بأن جنود الاحتلال الإسرائيلي أقاموا حاجزا عسكرياً على مدخل بلدة بيت أمر، وأجروا عمليات تفتيش واسعة داخل المركبات ودققوا في بطاقات ركابها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت، فجر اليوم ومساء أمس، ثلاثة مواطنين من دورا وبلدة سعير جنوب وشمال الخليل.