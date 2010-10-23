لم تحدد هوياتهم..هنية يقرر إطلاق عدد من السجناء

فلسطين اليوم-غزة

قرر رئيس حكومة غزة إسماعيل هنية إطلاق سراح عدد من المعتقلين من داخل سجون بغزة ,اكراما منه لقافلة شريان الحياة 5 وشهداء أسطول الحرية.

واكدت مصادر مطلعة أن إطلاق السجناء سيتم عصر اليوم السبت عقب مؤتمر صحفي ستعقده الشرطة من أمام سحن الكتيبة غرب مدينة غزة للإعلان عن مكرمة هنية التي تأتي تكريما أعضاء قافلة شرين الحياة 5 وشهداء أسطول الحرية .

ولم تحدد نوعية السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم.

وكانت قافلة شريان الحياة 5 وصلت مساء يوم الخميس, قطاع غزة عبر معبر رفح البري الرابط بين القطاع والاراضي المصرية, عقب الانتهاء من تفريغ السفن التي تحمل القافلة بعد رسوها في ميناء العريش مساء أمس.