جمعية أصدقاء المريض في غزة تضاعف خدماتها في قسم التوليد

فلسطين اليوم-غزة

ضاعفت جمعية أصدقاء المريض في غزة خدماتها المقدمة للمرضى في قسم التوليد بالمستشفى وصولا بهم لحالات الولادة الآمنة، مبدين حرصهم على الخصوصية الكاملة لكل سيدة أثناء عملية الولادة.

وذكر بيان صادر عن مجلس إدارة الجمعية أنهم زادوا عدد الأسرة بالقسم بالإضافة لزيادة عدد طواقم التمريض ، مبينين أنهم خصصوا غرفتين للعمليات القيصرية في ظل تزايد الحالات على القسم بعد اعتماد الولادة بالمستشفى على التأمين التابع لوزارة الصحة والتي زاد عددها عن مائة حالة شهريا.

وأبدى مجلس الإدارة حرصه على توطيد علاقة المستشفى مع وزارة الصحة وزيادة الخدمات المقدمة للمواطنين على التأمين

يشار إلى أن مستشفى الجمعية يستقبل حالات الولادة الطبيعية والقصيرية، بالإضافة إلى حالات المنظار للقنوات المرارية ERCP بنظام التأمين التابع لوزارة الصحة سواء كان تأمين موظفين أو عمال أو عسكري.

وفي سياق متصل ولتطوير عمل الجمعية أستلم الدكتور على الجيش مهامه كمدير طبي للجمعية وكان يعمل مديرا لمراقبة الأمراض في وكالة الغوث ويتمتع بخبرات عالية في مجال الصحة.