كلينتون: لا توجد صيغة سحريّة لإخراج المفاوضات من مأزقها

فلسطين اليوم-وكالات

حذرت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون من انه ليست هناك اي صيغة سحرية من شانها اخراج المفاوضات الاسرائيلية الفلسطينية من المازق الذي الت اليه ولكنه يتم حاليا العمل الدؤوب من اجل تهيئة الظروف لمواصلة هذه المفاوضات وتكللها بالنجاح-حسب تعبيرها.

وقالت كلينتون خلال كلمة القتها الليلة الماضية في واشنطن امام احدى الجماعات الفلسطينية المؤيدة لحل الصراع بطرق سلمية قالت ان كلا الزعيمين الاسرائيلي والفلسطيني يبقى ملتزما بحل الدولتين للشعبين رغم الطريق المسدود الذي الت اليه المفاوضات-على حد قولها.

وناشدت الوزيرة الامريكية الفلسطينيين التركيز على ما سيتمكنوا من الحصول عليه من خلال المفاوضات وليس على ما سيقومون بتضحيته كما ودعت اسرائيل الى ادخال المزيد من التسهيلات على الحصار المفروض على قطاع غزة.

وذكرت كلينتون ان الموفد الامريكي لعملية السلام جورج ميتشل سيقوم بجولة في المنطقة قريبا.