بسبب التذمر الفتحاوي.. التغيير الواسع في حكومة فياض إلى الواجهة مجددا

فلسطين اليوم-وكالات

علمت صحيفة 'القدس العربي' ان الأطر القيادية العليا لحركة فتح عادت مجدداً وطالبت الرئيس عباس بإجراء تغيير وزاري على حكومة فياض، بحسب ما جرى الاتفاق علية في جلستي المجلس الثوري الأخيرتين.

وقال برلماني من الحركة ان كتلة فتح طالبت في رسالة وجهت للرئيس عباس بعد عقدها اجتماعات في مدينة رام الله بالضفة الغربية مؤخراً بإجراء التغيير قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال البرلماني ان نواب فتح يتذمرون من كثرة التعقيدات التي يواجهونها من قبل وزارات الحكومة حينما ينوون التدخل وحل بعض الإشكاليات للمواطنين. يشار إلى أن حركة فتح تطالب بأن تحصل على الوزارات السيادية والخدماتية في الحكومة القادمة، التي سيرأسها أيضاً سلام فياض.

وبحسب البرلماني الفتحاوي فقد أكد لـ 'القدس العربي' ان الأطر القيادية في فتح تطالب بأن يتم تخصيص منصب نائب لرئيس الوزراء يشغله أحد القيادات الفتحاوية.

ولفت أيضا ان ملف التغيير الوزاري سيكون حاضراً بقوة على طاولة اجتماعات المجلس الثوري لفتح التي ستبدأ الأحد القادم بمدينة رام الله. وكان المجلس الثوري (برلمان الحركة) جدد مطالبته بإجراء تغيير وزاري على حكومة فياض في شهر تموز (يوليو) الماضي، وعقدت حركة فتح سلسلة اجتماعات لتحديد مرشحيها لشغل المناصب الوزارية، لكن بسبب انشغال الساحة السياسية بتطورات عملية السلام أجل بحث الملف.

يذكر ان حركة فتح تطالب بشغل 11 منصبا وزاريا في التغيير الجديد منها وزارات الخارجية والداخلية والإعلام والأشغال العامة والتعليم والصحة.