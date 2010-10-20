"تحالف فصائل القوى الفلسطينية" يندد باستعداد عباس للتنازل عن الثوابت

فلسطين اليوم: دمشق

نددت "فصائل تحالف القوى الفلسطينية" التي تضم حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" أمس بشدة بالمواقف التي أدلى بها رئيس السلطة محمود عباس إلى التلفزيون الإسرائيلي والتي أبدى فيها "استعداده للتنازل عن الحقوق والثوابت التاريخية".

وأكدت أن ما أطلقه أبو مازن من تصريحات "لا يمثل شعبنا ولا إرادته الوطنية".

وقالت الفصائل التي تتخذ من دمشق مقراً لها "إن "تصريحات رئيس السلطة تشكل طعنة لنضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته وتمس حق اللاجئين في العودة وتنازلاً عن 78 في المئة من ارض فلسطين التاريخية".

وحذرت الفصائل في بيان مشترك لها من أن "هذه المواقف تأتي في سياق سياسات قيادة السلطة في رام الله التي تمهد لتقديم تنازلات وإبداء حسن النوايا للعدو الصهيوني والتي سبقتها تصريحات ياسر عبد ربه بالاستعداد بالاعتراف بيهودية الدولة الصهيونية".

وأضافت أن "هذه المواقف تمثل خرقاً خطيراً للمفاهيم والبرامج والثوابت والحقوق الفلسطينية وستكون لها تداعيات في الساحة الفلسطينية".

وطالبت كل القوى والهيئات والمؤسسات الفلسطينية بـ "تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا ومحاسبة كل الذين يحاولون تقديم التنازلات للعدو، ويحاولون تمهيد الأجواء لاستئناف المفاوضات معه".