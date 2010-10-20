رفض كندي للتعقيب على الإعلان عن اعتقال شخص متهم بإغتيال المبحوح

فلسطين اليوم-وكالات

رفضت الشرطة والحكومة الكنديتان تاكيد تصريحات ادلى بها قائد شرطة دبي مفادها ان كندا اعتقلت في حزيران/يونيو الفائت احد المشتبه بهم في اغتيال القيادي في حماس محمود المبحوح.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) جولي غانيون لفرانس برس "لا نملك سوى معلومات وسائل الاعلام حول هذا الموضوع ونسعى الى التحقق منها".

ونقلت قناة +سي بي سي نيوز+ العامة عن مسؤول حكومي رفض كشف هويته ان الشرطة الكندية "شبه متاكدة" من انها لم تشارك في هذا الاعتقال المفترض، وان عملية تحقق من هذا الموضوع لدى الانتربول لم تسفر عن اي نتيجة.

واوضح المسؤول ان الشرطة الكندية تسعى الى التاكد مما اذا كان جهاز شرطة محلي معنيا بهذا الموضوع.

وقال المتحدث باسم وزارة الامن العام كريستوفر ماكلاسكي لوكالة فرانس برس انه "لا يستطيع التعليق على قضايا عملانية"، فيما رفضت المتحدثة باسم جهاز الاستخبارات ايزابيل سكوت الادلاء باي تعليق.

وقال قائد شرطة دبي الفريق ضاحي خلفان في تصريحات صحافية الثلاثاء ان السلطات الكندية اعتقلت مشتبها به في قضية اغتيال المبحوح في كانون الثاني/يناير في دبي، واتهم السلطات الكندية بالمماطلة في الكشف عن التفاصيل وطالبها بالشفافية.

ونشرت شرطة دبي صور 27 شخصا قالت انهم شاركوا في اغتيال المبحوح الذي عثر عليه جثة هامدة في فندق بدبي في 20 كانون الثاني/يناير الماضي، وادرجت هؤلاء على النشرة الحمراء للانتربول.

واظهرت التحقيقات ان المتهمين استخدموا جوازات سفر فرنسية وبريطانية وايرلندية واسترالية والمانية مزورة.