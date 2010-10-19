ولادة طفل عراقي بعين واحدة منتصف الوجه

فلسطين اليوم – وكالات

ذكرت مصادر طبية عراقية اليوم الثلاثاء أن امرأة عراقية وضعت طفلا بعين واحدة منتصف الوجه في حالة نادرة في احد مستشفيات مدينة الناصرية ( 375 كم جنوبي بغداد).

وذكر مصدر طبي في مستشفى بنت الهدى للولادة في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) :"ولدت إحدى النساء / 18 عاما/ اليوم طفلا مشوها بعين واحدة في منتصف الوجه وانفه في الجبين ويزن 5ر1كيلو جرام" .

وأوضحت المصادر:" المولود هو الأول لامه التي لا تعلم شيئا عن تشوهه لكنها عرفت أنه ذكر من خلال فحص جهاز السونار قبل الولادة ، والطفل ولد في الشهر السابع من الحمل وهو غير مكتمل ومشوه الوجه بيد إن أجهزة الجسم الأخرى تعمل بشكل طبيعي ويتنفس من الفم فقط ".

وأشارت المصادر إلى أن التشوه في مثل "هذه الحالات يحصل لأسباب عدة من ضمنها وجود جرثومة في رحم الأم أثناء الحمل أو بسبب الإشعاعات أو عدم تطابق دم الأم مع الأب وغالبا ما تكون حالات وراثية " .