دعوة المستفيدين من مكرمة العاهل السعودي للحج في غزة للإسراع باستكمال إجراءات سفرهم

فلسطين اليوم-غزة

دعت اللجنة المشتركة لتنسيق موسم الحج لأهالي الأسرى والمحررين بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، كافة المستفيدين من مكرمة العاهل السعودي للحج لهذا العام 2010م – 1431 هـ، من ذوي الأسرى، ومن الأسرى المحررين، والأسيرات المحررات، وممن بُلغوا رسمياً، إلى الإسراع في استكمال الإجراءات اللازمة للسفر.

كما دعت اللجنة المشتركة كافة المستفيدين مراجعة وزارة الأسرى والمحررين بغزة، بالحضور شخصياً للمكاتب التي سجلوا فيها، أو بالاتصال هاتفياً على أرقام الوزارة 2844428، أو مكتب غزة (عمارة الصحابة) 2880717، وذلك للضرورة القصوى بهدف التأكد من الأوراق المقدمة، أو لاستكمال الإجراءات اللازمة للسفر لبعض المستفيدين كالجوازات والتطعيم وشهادة المحرم.