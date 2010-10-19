محكمة إسرائيلية تؤجل محاكمة طفل ورفضت الإفراج عنه بكفالة

فلسطين اليوم-رام الله

أجلت ما تسمي بمحكمة عوفر العسكرية الإسرائيلية، اليوم، محاكمة طفل من مدينة الخليل أُتهم بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال, من أمام مدرسته, رافضة "الإفراج عنه بكفالة مالية".

بدوره قال محامي نادي الأسير إيليا ثيودوري "إن النيابة العسكرية أجلت محاكمة أبو قويدر، ورفضت الإفراج عنه بكفالة، بحجة أنه شارك في إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال".

وكان الطفل أبو قويدر اعتقل من أمام مدرسته في مدينة الخليل، وتعرض للضرب المبرح من قبل جنود الاحتلال الذين اقتادوه إلى مركز توقيف 'عتصيون'.

وأضاف المحامي "أن الطفل أمضى خمسة وعشرين يوما في معتقل عوفر، جنوب محافظة رام الله في ظروف صعبة، وأن مصلحة السجون الإسرائيلية منعت ذويه من زيارته".

ومن ناحيته ناشد والد الطفل أبو قويدر، كافة منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات الدفاع عن الأطفال، التدخل من أجل الإفراج عنه ابنه "الذي اعتقل من أمام مدرسته ووجهت له تهم كاذبة من قبل جنود الاحتلال"، مبديا استغرابه من موقف اللجنة الدولية للصليب الأحمر في متابعة قضية ابنه، وطالبها بزيارته للاطمئنان عليه".