جرار: صمت واشنطن حيال الاستيطان دعم واضح للاحتلال ومشاريعه

فلسطين اليوم: رام الله

قالت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار إن الصمت الأمريكي حيال القرارات الجديدة لبناء المستوطنات هو دعم واضح للاحتلال ومشاريعه الاستيطانية وما يرتكبه من مجاز بحق الشعب الفلسطيني يومياً.

وفي ردها على أسئلة لوكالة "شينخوا" الصينية الرسمية، أكدت الرفيقة جرار أن الاحتلال لا يعبأ بالقانون الدولي وهو يستمر في بناء مستوطنات جديدة في الضفة والقدس، ويخالف حتى مبدأ ما يسمى بالمفاوضات المباشرة مع الجانب الفلسطيني.

وأكدت جرار على موقف الجبهة الداعي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية وعدم السماح لدولة الاحتلال بالالتفاف على قرارات الأمم المتحدة.