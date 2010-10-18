في باب المغاربة ...الاحتلال ينوي إقامة قواعد عسكرية لتسهيل اقتحام الأقصى

فلسطين اليوم: رام الله

كشف مدير عام السجلات الحكومية في الأرشيف الوطني الفلسطيني فواز سلامة، عن وثيقة إسرائيلية عسكرية لتحويل ساحات الأقصى المبارك إلى قواعد عسكرية لاقتحام الأقصى المبارك في "حاله أي طارئ".

وأوضح سلامة، أن هذا المخطط والذي تم الحصول على الوثيقة التي صادقت بشأنه بلدية الاحتلال بالقدس مؤخراً، حيث يتضمن المخطط رسومات هيكلية وهندسية لبناء العديد من المنشاءات الخدماتية والمصاعد الكهربائية ومرافق عامة، وكنس يهودية للصلاة المستوطنين فيها لتسهيل زيارة الزوار للمنطقة، إلى جانب القواعد عسكرية لتسهيل اقتحام الأقصى.

واعتبر سلامة أن الهدف من هذا المخطط هو تغيير معالم القدس الشريف ومحيط المسجد الأقصى المبارك وسرقة أكبر قدر ممكن من الأملاك التابعة للأوقاف الإسلامية المحيطة بالأقصى، و تغير ديمغرافية المدينة.

وأشار سلامة، خلال مؤتمر صحافي عقده برام الله، إلى أن هذا المخطط سيساهم بإسكان أكثر من 120 ألف مستوطن في المنطقة على حساب السكان الفلسطينيين الأصليين.

وشدد سلامة على ان هذا المخطط يعتبر من اخطر المخططات الاستيطانية التي أقرتها بلدية الاحتلال منذ 1967 وحتى الآن.

و من أهم معالم هذا المخطط أشدها خطوة، كما قال سلامة هو الجزء المتعلق بباب المغاربة و إقامة أدراج و جسر تم التدريب على عمليات عسكرية من خلاله.