بُعيد اعتقال النائب قفيشة..الحملة الدولية تطالب بقرار دولي يلجم الاحتلال

غزة- فلسطين اليوم

استنكرت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين اليوم الاثنين، إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي مرة أخرى على اختطاف النائب الدكتور حاتم قفيشة بعد مداهمة منزله بمحافظة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وطالبت الحملة الدولية البرلمانات الدولية وكافة المؤسسات والهيئات الدولية بقرار دولي يلجم الاحتلال عن ممارساته الإجرامية بحق نواب الشعب الفلسطيني ويفشل مخططاته غير المسبوقة في تاريخ العمل النيابي في العالم والذي لا يزال يتنكر لكافة الاتفاقيات والمعاهدات وخصوصا اتفاقية جنيف الرابعة باستمراره في انتهاج سياسة اختطاف النواب منذ انتخابهم.

وشددت الحملة، على أن القضية تستوجب وقفة جادة ومسئولة وتحرك دولي عملي من شأنه وقف انتهاكات الاحتلال للحصانة البرلمانية وصولا للإفراج عن كافة النواب المختطفين وتجريم الاحتلال في مختلف المحافل الدولية.

وأكدت الحملة الدولية بأن محاولات الاحتلال لتغييب النواب عن شعبهم بالاختطاف أو الإبعاد ستفشل أمام إرادة النواب الصلبة والتفاف شعبهم حولهم.