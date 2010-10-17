نتنياهو يؤكد: استنئاف الاتصالات مع حماس حول صفقة شاليط

القدس المحتلة- فلسطين اليوم

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد، أن الاتصالات حول صفقة التبادل للإفراج عن الجندي المخطوف جلعاد شاليط قد استؤنفت قبل بضعة أسابيع بقيادة الوسيط الألماني.

وكانت مصادر إسرائيلية وأخرى في حركة حماس قد قالت إن الوسيط الألماني زار قطاع غزة قبل حوالي أسبوعين في إطار هذه الاتصالات.

وقال نتنياهو في سياق مقابلة مع إذاعة جيش الحرب:"إن إسرائيل تواصل العمل بطرق مختلفة ومتنوعة من اجل ضمان الإفراج عن الجندي المخطوف وهناك جهود كبيرة تبذل في هذا الاتجاه غير أن الجانب الأكبر منها يتم بطبيعة الحال بعيدا عن وسائل الإعلام".

هذا ويتظاهر في هذه الساعة أبناء عائلة شاليط وحوالي مائتي شخص من المتضامنين معهم قرب قرية دغانيا التعاونية حيث ستعقد قبل ظهر اليوم الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء بمناسبة مرور مائة عام على تأسيس الحركة الكيبوتسية.

ويطالب المتظاهرون الحكومة ببذل قصارى الجهد لضمان الإفراج فورا عن جلعاد شاليط.