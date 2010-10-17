الجلوس الطويل أمام الانترنت يشوه العمود الفقري!

فلسطين اليوم- وكالات

أفادت دراسة تشيكية حديثة أن الجلوس الطويل أمام شاشات الحاسب الآلي للعمل أو لتصفح الانترنت يؤذي العضلات المحيطة بالعمود الفقري ويشوهه بشكل لا يمكن تلافيه بالعلاج ليعود كما كان في السابق.

وقالت الدراسة أن ممارسة التمارين الرياضية لا تنجح أيضا في إعادة وضع العضلات الطبيعي، أو تقليل الإحساس بآلام أسفل العمود الفقري، وقالت أيضا إن التمشية بعد ساعات الجلوس الطويلة لا تفيد ولكنها نصحت بالحركة من آن إلى آخر أثناء العمل.

وأشارت الدراسة التي أجريت بمعهد الأبحاث الطبية ببراج إلى أن المشي بعد الجلوس طويلا لا يحل المشكلة، بل من الأفضل التحرك في فترات العمل والقيام بنشاط بدني بين الحين والآخر، وممارسة الجري لمسافات طويلة والمشي ساعتين يوميا.

ونصحت الدراسة باللجوء وبشكل دائم إلى الحركة والرياضة، فمثلا عند الجلوس يجب أن يكون الظهر مستندا بشكل كامل وبزاوية مقدارها 90 درجة دون الانحناء إلى الأمام أو الخلف، مع ممارسة بعض التمارين البسيطة لتليين العضلات قبل بدء العمل والجلوس الطويل.