الأسرى للدراسات : اقتراب ساعة الصفر في إضراب الأسرى عن الطعام على الطريقة الايرلندية

فلسطين اليوم- غزة

طالب عدد من قيادات الحركة الوطنية الأسيرة عبر مركز الأسرى للدراسات من كل المعنيين حكومة ومؤسسات وجماهير ووسائل إعلام وسفراء وسياسيين وحقوقيين ونقابات وطلاب جامعات ومنظمات ومراكز وجمعيات ولجان متخصصة بالأسرى ومن الجامعة العربية والجاليات فى دول أوروبية وغربية للاستعداد للتضامن مع الأسرى في معركتهم الفاصلة والمقبلة مع إدارة السجون الإسرائيلية.

وأكد الأسرى عبر الرسالة أن ساعة الصفر وإنهاء التحضيرات بشأن إضراب الأسرى المفتوح عن الطعام على " الطريقة الايرلندية " وفقط على الماء والملح فى السجون الاسرائيلية قد اقتربت .

وأضاف الأسرى فى رسالتهم التى وصلت مركز الأسرى أن الإضراب سيكون اختيارى طوعي فى بدايته حتى نهايته وسيتم الإعلان عن الإضراب بلحظة دخول أحد القادة الكبار ولوحده في المرحلة الأولى وبالاتفاق مع الأسرى جميعاً ، ومن ثم سيلتحق بالإضراب فى نهاية الأسبوع الأول خمسون أسير من مختلف السجون وموزعين كالتالى " 15 أسير من نفحة ، 15 أسير من رامون ، و5 أسرى من ايشل ، و5 أسرى من هداريم والباقين من باقى المواقع " وبالتزامن مع دخول الأسرى المذكورين تبدأ معهم السجون بإضراب تضامني عام ليوم واحد فقط.

وأضاف الأسرى للمركز أن الخطوة تتصاعد خلال الأسبوع الثانى وذلك بدخول 100 أسير جديد الخطوة موزعين على التالى " 25 أسير من نفحة ، 25 أسير من رامون ، و10 أسرى من ايشل ، و10 أسرى من هداريم والباقين من باقى المواقع " وبالتزامن مع دخول الأسرى الجدد المذكورين تبدأ معهم السجون بإضراب تضامني عام ليوم واحد آخر ، ومن ثم تتصاعد الخطوة فى الأسبوع الثالث باضراب مئة جدد من الأسرى ويكون التضامن معهم ليوميين متتاليين فى كل السجون ، وفى الأسبوع الرابع أى بعد 21 يوم من الاضراب سيتم فتح المجال للأسرى بشكل عام للدخول بشكل اختيارى بأعداد مفتوحة حتى يشمل كل الأسرى فى كل السجون ، وأكد الأسرى للمركز أن الاضراب سيستمر حتى تحقيق كل مطالب الحركة الوطنية الأسيرة فى ظل التصعيد الغير مسبوق من إدارة السجون بحقهم ، وأكدوا أن لجنة الحوار من الأسرى ستكون موحدة وستتحدث باسم كل الأسرى ولا يتم فك الاضراب حتى اجتماع كل اللجنة واجبار إدارة مصلحة السجون لاجتماع اللجنة للتشاور فى مكان واحد والموافقة على ذلك .

وأكد الأسير المحرر رأفت حمدونة مدير مركز الأسرى للدراسات وعضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أن اضراب الأسرى مطلبى بحت وليس له أى أبعاد سياسية ، وأضاف حمدونة أن مطالب الأسرى كما حددوها فى رسالتهم محصورة ب " اخراج المعزولين وحل مشاكل الزيارات ، وحل مشاكل الأسيرات والأشبال ، وتواصل الأسرى مع ذويهم ، وحل المشاكل الصحية والتعليمية والتفتيش والعقابات والغرامات وشروط الحياة المختلفة " .