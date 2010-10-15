الدنمارك تنفي اعتذارها عن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد

فلسطين اليوم: كوبنهاغن

نفت وزيرة الخارجية الدنماركية الخميس أنها اعتذرت أثناء جولة في الشرق الأوسط عن الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم) التي نشرتها في بادئ الأمر صحيفة دنماركية عام 2005 وأثارت غضب كثير من المسلمين.

وذكرت وسائل إعلام في الشرق الأوسط من بينها صحيفة إجيبشيان جازيت المصرية التي تصدر بالانجليزية وتلفزيون العربية أن الوزيرة لين اسبرسن اعتذرت عن الرسوم خلال زيارتها للقاهرة الأربعاء.

لكن اسبرسن أكدت لتلفزيون (تي في 2 نيوز) الدنماركي الخميس انها لم تقدم أي اعتذار عن الرسوم. وقالت: بمقدوري أن أنفي بكل وضوح أنني قدمت أي اعتذار، لكن بوسعي أن أؤكد أنني قلت أن حرية التعبير ليست واسعة بلا حد.

ونقلت صحيفة إجيبشيان جازيت عن شيخ الأزهر أحمد الطيب قوله إن اسبرسن كررت اعتذار بلدها عن نشر هذه الرسوم وأشارت إلى جهود الدنمرك لسن قانون يجرم ازدراء الأديان.

وأوضحت اسبرسن انها أبلغت شيخ الأزهر أن حكومة الدنمرك ترى أن من المؤسف أن كثيرين شعروا بالإهانة بسبب الرسوم وانها تدين تشويه سمعة مجموعات من الناس بسبب دينهم أو عرقهم.

وذكر موقع (تي في 2 نيوز) على الانترنت أن اسبرسن التي تواجه انتخابات عامة قبل نهاية نوفمبر تشرين الثاني العام المقبل قالت إن المواطنين لهم الحق في التعبير عن أنفسهم في اطار القانون ودون تدخل من الحكومة.