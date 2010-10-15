مصر تسلم "حماس" قائمة بأسماء قياداتها الممنوعين من السفر

فلسطين اليوم: وكالات

كشف مصدر سياسي فلسطيني وُصف بأنه رفيع المستوى النقاب عن أن المخابرات المصرية أبلغت مسؤولين في حركة 'حماس' في قطاع غزة بأن لديها قائمة من الأسماء من قيادات الحركة ممنوعة من السفر إلى الحج عبر الأراضي المصرية.

وأكد المصدر الذي تحدث لوكالة "قدس برس" اللندنية، وطلب الاحتفاظ باسمه، الخميس 14-10-2010, أن قائمة الأسماء التي كشفت عنها المخابرات المصرية طويلة، وتضم عددًا من الأسماء البارزة في قيادة 'حماس', أبرزهم عضو المجلس التشريعي الدكتور صلاح البردويل الذي زار القاهرة في وقت سابق ضمن وفود الحوار الفلسطيني، والناطقيْن باسم 'حماس' سامي أبو زهري وفوزي برهوم.

وحسب ذات المصدر, فإن القائمة المصرية تطلب من المسؤولين في غزة أن يقدم الراغبون في الذهاب إلى الحج أوراقهم الثبوتية إلى مصر أولًا للموافقة عليها.

ويغادر حجاج قطاع غزة نهاية الشهر الجاري إلى الديار الحجازية المباركة لأداء فريضة الحج لهذا العام 1431هـ, حيث إنه من المقرر أن يتوجه وفد من وزارة الأوقاف في غزة إلى مصر في الأيام القادمة لتسليم الجوازات إلى السفارة السعودية في القاهرة للبدء بعملية وضع التأشيرات على الجوازات للحجاج