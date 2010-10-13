بدون غالاوي..مصر تسمح لقافلة "شريان الحياة 5" بدخول ميناء العريش

فلسطين اليوم-وكالات

أعلنت وزارة الخارجية أن مصر بصدد إبلاغ منظمى قافلة شريان الحياة 5 بالسماح لهم بالدخول إلى ميناء العريش.

وقال السفير حسام زكى المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية "نحن الآن بصدد إبلاغ منظمى القافلة بالسماح لهم بالإبحار من ميناء اللاذقية السورى إلى ميناء العريش"، مؤكداً على أن موقف مصر من النائب البريطانى السابق جورج جالاوى لم يتغير، فى إشارة إلى قرار منعه من دخول مصر.

وكان زكى قد كشف الأسبوع الماضى عن اتصالات جرت لأول مرة بين منظمى قافلة "شريان الحياة 5" البحرية وبين مسئولين مصريين، موضحاً أن اللقاء الذى جمع بين السفير المصرى فى دمشق وعدد من ممثلى الجهات القائمة على تنظيم القافلة، تناول عدداً من الأمور التنظيمية التى يمكن من خلالها تسهيل دخول القافلة إلى ميناء العريش المصرى ومنه بعد ذلك إلى قطاع غزة.

وقال زكى، إن موقف مصر الثابت هو الترحيب بالتعاون مع أية جهات ومنظمات تريد إدخال مساعدات إنسانية للشعب الفلسطينى فى غزة من خلال ميناء العريش وفق الضوابط التى تضعها السلطات المصرية، لافتاً إلى أنه تم إبلاغ منظمى تلك القافلة بهذا الموقف المبدئى.