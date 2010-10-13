حزب التحرير يكشف تفاصيل محاكمة أحد عناصرها بمحكمة برام الله ويصفها بالمهزلة

رام الله- فلسطين اليوم

أكد المكتب الإعلامي لحزب التحرير في فلسطين اليوم الأربعاء، أنّ القضاء العسكري برام الله قد حكم على المعتقل السياسي محمد الخطيب، عضو حزب التحرير، بالسجن ستة أشهر، على الرغم من صدور قرار محكمة العدل العليا القاضي بالإفراج الفوري عنه منذ أواخر

أغسطس الماضي.

وحول تفاصيل ما جرى اليوم في المحكمة قال المكتب في بيان صحفي تلقت "فلسطين اليوم" نسخة عنه، : "لقد كانت المحكمة اليوم مهزلة ومسرحية مفبركة، حيث لم يستجب القاضي العسكري لطلب الخطيب حضور محاميه للجلسة، قائلا له بأنّ هذه القضية لا تحتاج إلى محامي، وكذلك رفض القاضي العسكري مطالبة الخطيب للمحكمة بإحضار الشهود على ما اعتبروه جنحة، وبذلك حطمت السلطة الرقم القياسي في سرعة المحاكمة، حيث لم يستغرق عندها الحكم على المتهم بالسجن إلا جلسة واحدة، وبدون أي بينات !!"

وأضاف المكتب :"لم يكتف جهاز المخابرات الفلسطينية برام الله بالمماطلة في تنفيذ قرار محكمة العدل العليا منذ 46 يوما، وبدلا من أن يستجيب لعشرات النداءات التي توجهت بها المراكز والمؤسسات الحقوقية والشخصيات السياسية والحقوقية المطالبة بتنفيذ قرار الإفراج، عمد اليوم إلى عرض الخطيب على القضاء العسكري ليدوس بذلك على الدستور الذي اتخذته السلطة لها والذي حدد ولاية القضاء العسكري على العساكر فقط دون المدنيين وليتحدّ بذلك قرار محكمة العدل العليا"

واعتبر المكتب الإعلامي أنّ قيام السلطة بمحاكمة الخطيب في محكمة غير مختصة وتفتقر لأدنى معايير العدالة، وحرمان الخطيب من محامي يدافع عنه، وعدم إبراز أي بينات أو شهود، ولو حتى شهود زور، يجعل هذه المحاكمة باطلة وغير قانونية، وعلى السلطة الإفراج عنه فورا، وإن ما جرى اليوم ليدل على عنجهية السلطة واستهتارها بحقوق المواطنين، وهو يدل على التهاوي الذي وصلت إليه السلطة وأجهزتها وقضاتها، وما الصراع الدائر بين القضاء العسكري والقضاء المدني في السلطة إلا دليل على الصبيانية التي تتصف بها السلطة."