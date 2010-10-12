صحيفة: اقتراح نتنياهو بالاعتراف بالدولة اليهودية يؤكد على حقيقة نواياه

صحيفة: اقتراح نتنياهو بالاعتراف بالدولة اليهودية لتجميد الاستيطان يؤكد على حقيقة نواياه

فلسطين اليوم-وكالات

أكدت صحيفة الأمريكية اليوم أن اقتراح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخير القاضي بتجميد بناء المستوطنات فى الضفة الغربية مقابل اعتراف فلسطيني بيهودية "إسرائيل", فتح باب النقاش حول حقيقة نواياه".

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية فى مقال تحليلي لها "هذا الاقتراح الصهيوني يهدف لمحاولة الحفاظ على نبض المحدثات، أو السعي لإلقاء طائلة الفشل على الجانب الفلسطيني والهروب من تحمل مسئولية اللوم إذا ما عرقلت المحدثات".

وأضافت الصحيفة الأمريكية أن نتانياهو أيد إجراء إلزام المهاجرين غير اليهود بأداء يمين الولاء لدولة "إسرائيل" اليهودية الديمقراطية قبل الحصول على الجنسية، كما أيدت حكومته اليمينية مشروع قانون يتطلب استفتاء وطنياً قبل ضم أي قطعة أرض إلى اتفاق سلام".

وبحسب مع نقلته الصحفية عن وزير الشئون الاجتماعية الإسرائيلي، إسحق هيرتزوج، قوله "الأيام القليلة الماضية تبعث على القلق خاصة لعدم وضوح الاتجاه المتبع, ربما يكون كل ذلك استعداداً لخطوة سلام كبيرة، أو مناورة سياسية لاستعادة السيطرة على اليمين".

وبينت الصحيفة كيف يواجه نتانياهو منافسة محتدمة من اليمين خاصة من وزير خارجيته، أفيجدور ليبرمان، الذي جعل أداء العرب ليمين الولاء جزءًا رئيسياً من سياسته، فضلا عن أنه أكد أنه لن يكون هناك سلام مع الفلسطينيين قبل جيل على الأقل".