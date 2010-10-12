صلح عشائري بين عائلتي خلة وأبو وردة في جباليا النزلة شمال غزة

فلسطين اليوم-غزة

أقامت وزارة الداخلية والأمن الوطني صلحاً عشائرياً بين عائلتي خلة وأبو وردة في شمال قطاع غزة يوم أمس الاثنين 11/10/2010م لإنهاء الخلافات العالقة بين العائلتين على أثر وفاة زوجة المواطن عبد الكريم خلة أثناء تنظيفه سلاحه بمنزله قبل أيام.

وقد حضر مراسيم الصلح وزير الداخلية بحكومة غزة فتحي حماد والشيخ ناصر معروف القيادي بحركة حماس بجباليا النزلة والعديد من وجهاء المنطقة الشمالية وممثلي لجان الإصلاح.

ومن جهته قال الشيخ ناصر معروف:"إن وفاة هذه الزوجة كان مؤلماً لزوجها ولعائلتها فهي قضت إلى ربها شهيدة بإذن الله تعالى ونسأل الله تعالى أن يكون هذا الصلح من أجل التئام المودة والشمل بين العائلتين من جديد بعد هذه الحادثة, وشدد معروف على أن يتوخى حاملو السلاح كل الحذر عند استخدامه حتى لا تتكرر مأساة هذه العائلة بعائلة أخرى لا قدر الله.

وتخلل الصلح كلمتان منفصلتان لعائلتي خلة وأبو وردة أكدتا على التزام العائلتين بالصلح العشائري، وثمنتا جهود كل من ساهموا في إنجاح المصالحة.

وفي ختام جلسة الصلح، تقدمت عائلة خلة بالشكر إلى وزارة الداخلية ولجان الإصلاح والمخاتير والوجهاء الذين تدخلوا بالقصة، ووجهوا شكرهم لأل أبو وردة على إتمام الصلح.