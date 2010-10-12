وزير الحرب الداخلي الصهيوني:« سنعتقل العشرات من حي سلوان »

وزيرالحرب الصهيوني:"سنعتقل العشرات من حي سلوان"

فلسطين اليوم-ترجمة خاصة

هدد وزير الأمن الداخلي الصهيوني يتسحاق اهرونوفيتش انه سيتم اعتقال العشرات من سكان شرقي القدس المحتلة بهدف وضع حد لمظاهر إلقاء الحجارة.

وأكد خلال جولة قام بها في العيسوية وسلوان انه يجب وضع حد لهذه الظاهرة مشددًا على استحالة منح الحصانة للأطفال الذين يقومون بإلقاء الحجارة.

ولفت الوزير الصهيوني الى انه تم منذ عيد المظلة سكوت اعتقال خمسة شبان في شرقي أورشليم القدس للاشتباه في ضلوعهم في أعمال مخلة بالنظام العام.

وشدد الوزير اهارونوفيتش على انه سيتم اعتقال العشرات من ملقي الحجارة إذا اقتضت الضرورة ذلك من اجل إعادة الهدوء والنظام