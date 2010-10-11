على طريقة "منتظر الزيدي " ..المستوطنون يرشقون "اوباما" بالأحذية

ترجمة : فلسطين اليوم

تقليدا للصحافي العراقي منتظر الزيدي الذي رشق الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش بحذائه فقد ذكر موقع المستوطنين 7 بأن العشرات من نشطاء اليمين الإسرائيلي والمستوطنين قاموا برشق صور للرئيس الأمريكي الحالي بارك اوباما بالأحذية.

وتأتي مظاهرة المستوطنين ردا على الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على حكومة نتنياهو لتجميد الاستيطان.

وقد وحمل المستوطنين في التظاهرة التي جرت أمام السفارة الامريكية في تل ابيب يافطات كتب عليها " اوباما يعارض حرق القران ويضرب بقدمه التوراة.