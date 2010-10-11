سيارة تتحرك ذاتياً دون أي تدخل خارجي

وكالات- فلسطين اليوم

قالت شركة "جوجل" صاحبة أكبر محرك بحثي على الإنترنت على صفحة مدونتها الرسمية أنها طورت سيارة يمكنها التحرك دون سائق حيث يكون سيرها تبعاً للتحكم الكمبيوتري بها.

وتقول "جوجل" إن هدفها هو المساعدة في منع وقوع الحوادث المرورية مع المحافظة على البيئة عن طريق تقليل إنبعاثات الكربون، بالإضافة إلى عمل تغيير جوهري في استخدام السيارات.

وتستخدم سيارة "جوجل" الآلية كاميرات فيديو وأجهزة استشعار رادارية، بالإضافة إلى باحث آلي يستخدم تطبيقات ليزرية لتحديد حركة المرور فضلاً عن خرائط مفصلة للتنقل بين الطرق.

وأضافت "جوجل" بأن سياراتها "المستقبلية " تم اختبارها بالفعل على طرق مزدحمة مرورياً بولاية كاليفورنيا الأمريكية بما في ذلك الجسور والطرق السريعة، كما تم اختبارها بمدينة سان فرانسيسكو بشارع "لومبارد" المعروف بأهميته السياحية حيث الانعطافات والتعرجات الكثيفة به.

وأكدت "جوجل" أن السيارة تحركت لمسافة 140 ألف ميل بقيادة ذاتية أوتوماتيكية دون أي تدخل خارجي، كما أكدت أن مشروعها هذا لايزال في مراحله التجريبية الأولى حيث يقدم لمحة حقيقية عما ستكون عليه قيادة السيارات في المستقبل