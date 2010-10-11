صحة غزة تدعو عبر "فلسطين اليوم" لعدم التعامل مع أدوية التخسيس "ريدكتيل"

غزة- فلسطين اليوم

أكد الدكتور منير البرش مدير عام الصيدلة بوزارة الصحة بالحكومة الفلسطينية اليوم الاثنين، أن أدوية تخفيف الوزن من نوع "ريدكتيل" غير مسجلة أصلاً لدى الوزارة، وتقوم بمحاربة من يقوم بتهريبه إلى غزة.

وكانت ما تسمى وزارة الصحة الإسرائيلية قد قررت سحب جميع أدوية "ريدكتيل" بعد أن اتضح بأن هذا الدواء يزيد من حالات الإصابة بالنوبات القلبية وجلطات المخ، حيث كانت دول أوربا قد قررت وقف تسويق هذا الدواء قبل سبع أشهر لنفس الأسباب.

وأوضح الدكتور البرش في حديث خاص لـ"فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الوزارة تلاحق دواء"ريدكتيل" وتقوم بمصادرته، حيث يدخل هذا الدواء للقطاع مهرباً كونه غير مصرح به ومسجل لدى الوزارة.

ودعا الدكتور البرش، المواطنين بعدم التعامل مع هذه الأدوية المهربة نظراً لخطورتها، مشيراً إلى أن البعض يلجأ لتهريب بعض الأدوية بسبب عدم تصريح وزارة الصحة بتسويقه في الأسواق.