حركة تنقلات واسعة تقوم بها إدارة السجون للأسرى فى كافة السجون

فلسطين اليوم-وكالات

أفادت منظمة أنصار الأسرى اليوم أن إدارة مصلحة السجون بدأت منذ أيام بحملة تنقلات واسعة للأسري داخل السجون والأقسام داخل السجن الواحد وخاصة في سجن مجدو وجلبوع ونفحة وبئر السبع وشطة وإنه تم بموجب سلسلة التنقلات نقل العشرات من الأسرى إلى سجون مختلفة .

وقال الأسري في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه إن حملة التنقلات ترافقها حملة تنكيل وقمع مبرمج يتعرض له الأسرى في خطوة غير مسبوقة تهدف لكسر إرادة الأسرى والنيل من عزيمتهم وخلق جو وحالة من الإرباك داخل قلاع الأسر وعدم الاستقرار النفسي في الوقت الذي بدأت منذ فترة تستعيد الحركة الأسيرة قوتها ووحدتها داخل السجون في مواجهة الهجمات المستمرة التي تشن عليهم منذ فترة والتي استهدفت معظم السجون وخاصة في ظل تدارس الأسرى تنفيذ خطوات تصعيديه ضد إدارة السجون لإعادة إنجازاتهم التي سلبها الاحتلال.

وأوضحت أنصار الأسري أن حملة التنقلات تهدف إلى مضاعفة معاناة الأسرى وزيادة حالة التضييق عليهم مضيفةً أن الأسرى يترقبون أن تقوم إدارة السجون بسلسة خطوات "من شانها أن تزيد من واقعهم صعوبة وقسوة".

وناشدت أنصار الأسري المؤسسات الإنسانية والمنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام بتسليط الضوء على هذه الانتهاكات والتدخل لوقف هذه الإجراءات المنافية لأبسط القيم الإنسانية .