ابنة تشي غيفارا تلتقي مسؤولين في حزب الله

فلسطين اليوم-وكالات

التقت ابنة الثائر الشهير تشي غيفارا التي تزور لبنان نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم اليوم الاحد بعدما جالت في جنوب البلاد حيث قدم اليها مسؤول منطقة الجنوب في الحزب الشيخ نبيل قاووق لوحة في ذكرى والدها وعماد مغنية، القيادي في الحزب الذي تم اغتياله.

واستقبل قاسم الييدا غيفارا، كبرى بنات ارنستو غيفارا، وتحادثا حول "اهمية مقاومة الشعوب للاحتلال وتناغم المواقع العالمية للمستضعفين في شد ازر بعضهم"، بحسب بيان لحزب الله.

وقال قاسم ان "التعاون بين جميع التواقين إلى الحرية في العالم كفيل بأن يسقط غطرسة الاستكبار العالمي"، في اشارة الى الولايات المتحدة التي تعتبر الحزب الذي يقود مقاومة مسلحة ضد اسرائيل تنظيما ارهابيا.

والجمعة زارت غيفارا التي تشهر ماركسيتها على غرار والدها مدينة صور الجنوبية حيث التقت قاووق فاهداها لوحة تمثل "تشي" وعماد مغنية الذي اغتيل العام 2008.

وقالت غيفارا "لست عربية ولكني احترم حياة البشر وافخر كثيرا بشجاعة الشعوب (...) اشعر بالسعادة لأنني اشعر بحضور والدي هنا"، وذلك في بيان اصدره منظمو الزيارة.

واتت الزيارة في اطار حملة من اجل الافراج عن خمسة كوبيين مسجونين في الولايات المتحدة بتهمة التجسس.

كما زارت غيفار بوابة فاطمة في بلدة كفركلا الحدودية حيث بات ممكنا للزوار مشاهدة مستوطنات اسرائيلية قريبة على الطرف الاخر من الحدود، وذلك منذ انسحاب الجيش الاسرائيلي من جنوب لبنان العام 2000 اثر 22 عاما من الاحتلال.

وقالت الناشطة الكوبية التي زارت معتقل الخيام حيث تم سجن وتعذيب المئات في فترة الاحتلال الاسرائيلي "والدي ما زال حاضرا مع هذا الشعب الذي يقاوم".