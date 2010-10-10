ما علاج تشنجات المعدة ؟

فلسطين اليوم-وكالات

يجيب الدكتور محمد أبو شادى، أستاذ الأمراض الباطنية والكبد بكلية الطب بجامعة الأزهر قائلا: "إن شكوى السائلة تحمل أكثر من سبب لهذه الآلام، حيث إن تقلصات البطن يمكن أن تكون بسبب الإصابة بالقولون العصبى، والحموضة قد تكون بسبب وجود ارتجاع فى المريء، لذا فهناك ضرورة من التأكد من أن الأسنان نظيفة وسليمة ولا يوجد تسوس بها أو أى التهابات فى الجيوب الأنفية، حيث إن كلها مسببات لتغيير رائحة الفم.

وبعد مراجعة طبيب الأسنان والتأكد من أنه لا يوجد سبب مرتبط بها يمكن اللجوء إلى أخصائى فى الأنف والأذن والحنجرة، للتأكد من عدم وجود أى التهاب بالأنف، وإذا استمرت الشكوى يمكن اللجوء إلى أخصائى الأمراض الباطنية للفحص الإكلينكى وعمل التحاليل اللازمة، لتوضيح أسباب الشكوى والوقوف على التشخيص السليم للحالة ووصف العلاج المناسب.