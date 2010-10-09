اعتصام أمام الصليب الأحمر بالخليل تضامنا مع الأسير سعدات

فلسطين اليوم-الخليل

أقيم اعتصام جماهيري حاشد أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة الخليل، اليوم، تضامنا مع الأسرى المعزولين، واستنكار لقرار إدارة السجون الإسرائيلية باستمرار عزل الأمين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات رغم مرور 500 يوم على وجوده في الأسر.

وشارك في الاعتصام الذي نظمته حملة التضامن مع سعدات، ممثلون عن القوى السياسية والمؤسسات الوطنية ونادي الأسير، وعضو المجلس التشريعي سحر القواسمي، وعدد كبير من كوادر وأنصار الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، حيث رفع المعتصمون الأعلام الفلسطينية، وصور المناضل احمد سعدات ورفاقه الأسرى، ويافطات تندد بالممارسات الإجرامية الإسرائيلة بحق شعبنا عموماً وحركته الأسيرة على وجه الخصوص.

وتحدث المعتصمون حول مخاطر سياسة العزل على الأسير الفلسطيني، التي تهدف إلى كسر إرادته وتواصله مع شعبه وأهله.

وأشار المتحدثون إلى تجربة الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات الطويلة في الأسر.

بدوره دعا القيادي بالجبهة الشعبية بدران جابر كافة المؤسسات الإنسانية، والحقوقية بتحمل مسؤولياتها تجاه ما يتعرض له الأسرى من ممارسات وحشية، وإلزام دولة الاحتلال بالإفراج عن كافة الأسرى وفي مقدمتهم القائد سعدات.