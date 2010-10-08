الاحتلال يصادق على إقامة مبني في ساحة البراق مساحته 5200 كيلو متر مربع

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

قالت اسبوعية "يروشاليم" الاسرائيلية اليوم ان مبنى من الاسمنت المسلح بمساحة 5200 متر مربع سيضاف قريبا الى باحة البراق. وكانت اللجنة المحلية للتنظيم والبناء في القدس قد اوصت الاسبوع الماضي اللجنة اللوائية بالمصادقة على هذا المشروع. وباركت اللجنة المخطط الشامل للمنطقة الذي قدم هو ايضا للجنة الاسبوع الماضي والذي يتضمن اقامة مبنى اخر للباحة ويتضمن حفريات تحت الباحة الحالية وذلك بهدف ايجاد مناظر سياحية.

واضافت الاسبوعية: "ما الذي يقف بالضبط وراء مفهوم المباركة؟ يبدو ان المقصود هو ان اللجنة المحلية تنظر بصورة ايجابية للمخطط". ولم يدرك عضو اللجنة فافا اللو ما الذي تتوجب مباركته ويقول: "لم احضر ورودا ولا توجد لدي اي نية لتقديم التهاني، واضافة لذلك، فان غضبا يسود اوساط اعضاء في اللجنة على مقدمي المخطط الشامل الذين لم يكلفوا انفسهم استشارة منظمة اليونسكو رغم ان هذه المنظمة اعلنت عن باحة البراق منطقة ارث عالمي. وعلى كل الاحوال من الواضح ان الحديث لا يدور عن مخطط روتيني والامر الرئيس الذي يشير الى ذلك، طابع المتواجدين في اللجنة".

وقال عضو اللجنة اليشع بيلغ: "حضر جميع اعضاء اللجنة الاحد عشر والذي لم يصل ارسل وكيلا عنه، ومن الواضح ان هذه كانت مداولات هامة جدا بالنسبة لنير بركات رئيس البلدية.

الامر الوحيد الذي تمت المصادقة عليه هو"بيت هليبه" لكنهم في اللجنة وجدوا صعوبة باتخاذ قرار حول ارتفاعه، هل سيكون من طابقين ام من ثلاثة طوابق وسيتم تحديد الارتفاع الدقيق بعد قيام اعضاء اللجنة بجولة في الباحة".

وقالت اسبوعية "كول هعير" في استعراضها لتفاصيل المخطط الواسع في باحة البراق ان "المخطط يتضمن اقامة مصعد من الباحة الى الحي اليهودي وبناء مراحيض عامة اخرى والقيام بأعمال بنية تحتية تحت الارض وتعبيد مسارات مشاة او نصب شبكة اثارة"، واضافة لذلك تمت المصادقة على اقامة بناء جديد يستبدل المباني المكتبية ومباني الشرطة القائمة، واقامة مكتبة ومركز تعليمي وغرف دراسية وقاعات محاضرات، ومركز اتصالات ونزاعات لعرض اثار.