دراسة: النوم لفترة كافية يساعد على إنقاص الوزن

فلسطين اليوم – وكالات

أظهرت دراسة أميركية قامت بها مجموعة من الباحثين في جامعة شيكاغو بولاية إيلينوي ونشرت يوم الاثنين الماضي، أن عدم الحصول على القسط الكافي من النوم ربما يمنع من يتبعون نظاما غذائيا لإنقاص الوزن من فقد الدهون في الجسم.

وتعد هذه الدراسة دليلا إضافيا على أن عادات النوم لها دور في تنظيم الوزن وتظهر أن من يسعون لإنقاص الوزن ربما يحتاجون إلى التأكد من أنهم يأخذون القسط الكافي من النوم كل ليلة.

وشملت الدراسة عشرة من الرجال والنساء كانوا يعانون من الوزن الزائد وأقاموا في مختبر للنوم على فترتين منفصلتين كل منها لمدة أسبوعين.

وخلال الفترتين اتبعوا نفس النظام الغذائي من حيث تقييد السعرات الحرارية لكن في إحدى الفترتين ناموا ثماني ساعات ونصف الساعة في حين ناموا لخمس ساعات ونصف الساعة في الفترة الأخرى.

ووجد الباحثون من جامعة شيكاغو أن المشاركين في الدراسة فقدوا نفس الوزن خلال الفترتين والذي بلغ نحو ثلاثة كيلوغرامات في المتوسط. لكن خلال الفترة التي لم يناموا فيها لفترة كافية فقدوا أنسجة لا تحتوي على دهون بقدر أكبر من فقد الدهون ذاتها بينما كان نصف الوزن المفقود في الفترة الثانية يرجع إلى فقد دهون.

وقال الدكتور بلامن بينيف الأستاذ المساعد بكلية الطب في جامعة شيكاغو "فقدوا نفس الوزن لكن المكونات كانت مختلفة."

وأضاف أن من ينجحون في إنقاص الوزن دائما ما يفقدون كمية معينة من الأنسجة التي لا تحتوي على دهون لكنهم يريدون الحد من تلك الكمية لصالح فقد الدهون ذاتها.

لكن للدراسة عددا من المحاذير. فالي جانب ضآلة عدد المشاركين فيها فإنها تبحث في فقد الوزن على المدى القصير فقط.

وقال بينيف إن هناك حاجة لمزيد من البحث لمعرفة ساعات النوم التي يمكن أن تؤثر على تركيبة جسم من يتبعون نظاما غذائيا بمرور الوقت.