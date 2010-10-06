الجبهة الديمقراطية تنفي تسريبها لمحضر اجتماعات الفصائل بدمشق

فلسطين اليوم-غزة

نفت الجبهة الديمقراطية تسريبها محضر اجتماع للفصائل ال11في دمشق , معتبراً ان موقف الديمقراطية واضح وتحديدا من المفاوضات مع حكومة الاحتلال.

وقال بيان للجبهة الديمقراطية ان موقف الجبهة واضح وهو معارضة العودة الي تلك المفاوض استنادا الى رسالة الدعوة الأميركية ,وتحملنا مسؤولياتنا مع قوى المعارضة الاخرى في استنهاض رأي عام واسع ضد تلك المفاوضات .

وأشارت الجيهة إلى إنها عبرت عن موقفها بوضوح في اجتماعات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية , معتبراً ان محاضر اجتماعات الفصائل في دمشق توزع وتنشر من مصادر غير مصادر الجبهة الديمقراطية.