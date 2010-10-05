علماء يكشفون: الحياة في المحيطات أكبر بكثير مما يعتقد

فلسطين اليوم-وكالات

كشف مسح للحياة في مياه البحار والمحيطات أن أشكال الحياة في هذه المياه أكثر بكثير مما كان يعتقد العلماء حتى الآن. ويعتبر هذا المسح أكبر عمل علمي مشترك على المستوى الدولي فيما يتعلق بالدراسات البحرية.

ومن المنتظر أن يعلن العلماء نتيجة هذا البحث العلمي الواسع الذي شارك فيه 2700 باحث من 80 دولة في الأبحاث البحرية في وقت لاحق امس في لندن.

وتمكن العلماء من خلال الدراسة الخاصة بمسح الأنواع البحرية في بحار العالم ومحيطاته من وصف شامل لأكثر من 1200 نوع جديد من حيوانات البحار والكشف عن أكثر من 5000 نوع آخر لم يتم وصفها بشكل نهائي حتى الآن.

وتم حتى الآن نشر ثلاثة كتب جديدة عن حالة بحار العالم ومحيطاته حسبما أثبتته البعثات الاستكشافية التي تضمنها هذا البحث الواسع.