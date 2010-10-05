إقالة رئيس تحرير صحيفة الدستور المصرية لرفضه منع نشر مقال للبرادعي

وكالات- فلسطين اليوم

أصدر رئيس مجلس إدارة صحيفة الدستور المصرية المستقلة رئيس حزب الوفد المعارض السيد البدوي قراراً بإقالة رئيس تحرير الصحيفة إبراهيم عيسى.

وكان رئيس حزب الوفد قد اشترى الصحيفة قبل نحو شهرين، ووعد بالحفاظ على خطها التحريري.

واحتج صحفيو الدستور على إبعاد عيسي وبدؤوا اعتصاما وإضراباعن العمل، فيما أبدت أوساط إعلامية مصرية قلقها من ضغوط متزايدة تتعرض لها وسائل الإعلام الخاصة.

وكان عيسى قد ترأس تحرير الصحيفة منذ تأسيسها على يد مالكها السابق قبل خمسة عشر عاما، واشتهر بهجومه العنيف على قيادات الحكومة المصرية حتى أنه مَثُلَ عام 2008 أمام المحكمة بتهمة الإساءة لرئيس الجمهورية.

من ناحيته، ذكر عيسى، أن مالكي الجريدة ابلغوه الاثنين بأنهم قرروا إقالته بعد أن رفضوا نشر مقال للمدير السابق للوكالة الذرية للطاقة النووية محمد البرادعي يتناول حرب السادس من تشرين الأول/أكتوبر بمناسبة حلول ذكراها ال37.

وقال عيسى:"إن مالكي الصحيفة الجدد، وهما رجلا الاعمال سيد بدوي الذي يترأس حزب الوفد الليبرالي ورضا ادوارد، "أبلغاني في ساعة متأخرة مساء الاثنين بقرار إقالتي وأوضحا أن القرار ابلغ رسميا للمجلس الأعلى للصحافة".

وأوضح انه ابلغ "بقرار الإقالة بعد ساعات من اتصال بيني وبين ملاك الجريدة طلبا مني فيه منع نشر مقال للبرادعي عن حرب أكتوبر".

وقال "اعترضت على عدم نشر المقال فطلبوا مني تأجيل النشر ليومين وبعد ساعات فوجئت بقرار الإقالة".

وكان بدوي وادوارد اشتريا صحيفة الدستور من مؤسسها وناشرها عصام اسماعيل فهمي قبل قرابة شهرين.