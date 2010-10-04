برشلونة يسيطر على جوائز صحيفة الماركا لأفضل لاعبي الكرة الاسبانية

مدريد/ اكتسح لاعبو برشلونة معظم جوائز صحفية الماركا الاسبانية لأفضل لاعبي كرة القدم في اسبانيا للموسم المنصرم وذلك في الحفل الذي أقيم في أحد الفنادق الفخمة في العاصمة مدريد معقل الجريدة .

ليونيل ميسي كان الفائز الأبرز حيث حصد جائزتي هدّاف الليغا، أو كما يلقّب بالبيتشيتشي، وأيضاً جائزة الأسطورة دي ستيفانو لأفضل لاعبي الليغا لهذا الموسم، ليضمها إلى جائزة الحذاء الذهبي التي نالها منذ أيام لكونه أفضل هدافي أوروبا للموسم المنصرم .

فيكتور فالديز نال جائزة "زامورا" لأقلّ الحراس تلقياً للأهداف في الموسم المنصرم والتي تعادل جائزة أفضل حارس، ليؤكّد رفعة مستواه ويثبّت مكانته كأحد أفضل حراس إسبانيا الحاليين، أما زميله الآخر فيا فقد نال جائزة "زارا " للمرة الرّابعة وهي الجائزة التي تمنح لأفضل هدّاف إسباني بعد أن سجّل 21 هدفاً لناديه الأسبق فالنسيا .

ولم تخرج جائزة المدربين عن البرشا حيث فاز مدربه بيبي غوارديولا بجائزة أفضل مدرب بعد قيادته الفريق إلى لقب بطولة العالم للأندية وبطولة الدوري الاسباني والسوبر الإسباني والأوروبي ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا في حين استحقّ كيكي فلوريس سانشيز جائزة خاصة لإحرازه كأس الاتحاد الأوروبي مع فرقه أتلتيكو مدريد .

هذا العام شهد استحداث جائزة للعب النظيف أطلق عليها جائزة " بويرتا – خاركي " لاعبا إشبيلية وإسبانيول اللذان توفيا في الأعوام الماضية وفاز بها حارس أتلتيك بلباو خوركا إيراثيوث لكونه حمل خصمه فيليبي لويس بعد أن كسر له كاحله عن غير عمد في كرة مشتركة .

المدريديون لم يخرجوا من المولد بلا حمص عندما فاز قائدهم كاسياس بجائزة استثنائية كأحسن لاعب في بطولة كأس العالم الماضية والتي أهداها إلى جميع زملائه في المنتخب الاسباني.

يذكر أن جريدة الماركا قد دأبت على تقديم هذه الجوائز لنجوم الكرة الاسبانية انطلاقاً من العام 1953 لتكون جوائزها أعرق الجوائز على الإطلاق.