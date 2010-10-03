الاحتلال يسمح بإدخال الدفعة الثالثة من السيارات الحديثة إلى غزة اليوم الاثنين

فلسطين اليوم – غزة

قال المهندس رائد فتوح، مسؤول لجنة تنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة انه سيتم اليوم الاثنين إدخال الدفعة الثالثة من السيارات الحديثة و عددها 30 سيارة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.

و أشار فتوح في تصريح خاص لـ وكالة فلسطين اليوم الإخبارية إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي ستسمح بإدخال 60 سيارة حديثة إلى القطاع خلال الأسبوع الجاري.

و أضاف المهندس فتوح انه سيتم أيضاً إدخال خمس شاحنات أخرى محملة بقطع غيار السيارات و إطارات الكوشوك و زيت خاص للسيارات.

و عن حركة المعابر لليوم الأحد، 3/10/2010 قال فتوح انه تم اليوم فتح معبر كرم ابو سالم من الساعة 8 – 3:30 مساءً، حيث تم إدخال 156 شاحنة منها 20 للزراعة، و 17 شاحنة أخرى من المساعدات الإنسانية.

كما تم ضخ كمية و قدرها 157560 كيلو من غاز الطهي، بالإضافة إلى 623575 لتر من السولار الصناعي .