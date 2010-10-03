مصرع طفل إثر سقوطه في بئر مياه بالظاهرية

الخليل- فلسطين اليوم

لقي الطفل محمد عادل قيسية في ربيعه الثاني مصرعه مساء أمس اثر سقوطه في بئر مياه بساحة منزله ببلدة الظاهرية قضاء الخليل

وأوضح بيان العلاقات العامة والإعلام للشرطة، أن شرطة الظاهرية تلقت بلاغ بسقوط طفل في بئر مياه ، وبعد نقل جثمان الطفل إلى مستشفى الخليل الحكومي كشفت الشرطة على مكان الحادث وتبين بالتحقيق الأولي أن الطفل وقع في بئر عمقه أربعة أمتار و بداخله مياه على ارتفاع متر ونصف أثناء لهوه أمام منزل والده في بلدة الظاهرية مما أدى إلى غرقه .

وأشار البيان، إلى أن وكيل النيابة الأستاذ مجدي الرجبي حضر إلى المستشفى وأصدر أمراً بإيداع جثمان الطفل لحين الكشف الطبي عليه من قبل الطبيب الشرعي المختص.