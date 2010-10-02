حرس الحدود يودع كأس الكنفدرالية الإفريقية والصفاقس يتأهل للنصف النهائي

فلسطين اليوم- وكالات

ودع فريق حرس الحدود المصري منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية رسميًا اليوم, بعد هزيمته خارج ملعبه من الصفاقسى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

لم يمضب على وقت المباراة دقيقتين حتى أعلن الصفاقسى عن تقدمه بهدق جميل عن طريق هاشم عباس، ولم يمضب وقت طويل حتى أحرز أحمد سلامة مهاجم الحرس الهدف لأول لفريقه ليعلن عن التعادل فى الدقيقة 20, ثم أضاف حمزة يونس الهدف الثانى للصفاقسى فى الدقيقة 30، قبل أن يختتم أسعد الدريدى الثلاثية فى الدقيقة 48 من المباراة.

بهذا الفوز، تأهل الصفاقسى رسميًا إلى نصف النهائى بعد أن رفع رصيده إلى عشر نقاط، ليرافق فريق الفتح الرباطى المغربى الذى تفوق على زاناكو الزامبى فى وقت سابق اليوم، فى حين ودع الحدود المسابقة بعد تجمد رصيده عند نقطتين.