برلين: القاعدة وضعت خططا لتنفيذ هجمات في اوروبا

فلسطين اليوم-وكالات

تورد الاسبوعية الالمانية "دير شبيغل" في عددها ليوم الاثنين ان المسؤول الثالث في تنظيم "القاعدة" الشيخ يونس الموريتاني وضع خططا لتنفيذ هجمات في اوروبا بموافقة اسامة بن لادن وبدعم مالي منه.

وتفيد المجلة ان الموريتاني اطلع اسلاميا المانيا من اصل افغاني معتقلا حاليا لدى القوات الاميركية في معسكر باغرام في افغانستان، عن خططه التي تستهدف بصورة خاصة فرنسا وبريطانيا.

وهذه المعلومات هي التي ادت اخيرا الى اطلاق تحذير من وقوع "هجمات ارهابية" في اوروبا الغربية.

وكان الاسلامي احمد الصديقي (36 عاما) المتحدر من هامبورغ شمال المانيا التقى الموريتاني في مير علي في المناطق القبلية شمال باكستان في مطلع الصيف قبل ان يتم توقيفه في تموز (يوليو) في كابل.

ومن المقرر بحسب مجلتي "دير شبيغل" و"فوكوس" ان يتوجه مسؤولون في اجهزة الاستخبارات الالمانية قريبا الى افغانستان لاستجواب الصديقي المعتقل في ظروف من السرية.

كذلك عزت مجلة "فوكوس" رفع مستوى الانذار من وقوع "عمل ارهابي" في اوروبا الى اعتراض مركز التنصت البريطاني اتصالات هاتفية واليكترونية اجراها ثمانية المان وبريطانيان ينشطون على الحدود الباكستانية الافغانية.

وقد ناقش هؤلاء الاسلاميون في اتصالات اجروها مع اشخاص في المانيا وبريطانيا سبل الحصول على اسلحة ومتفجرات واستفهموا عن مواقع آمنة يمكن اللجوء اليها قبل تنفيذ اعتداء وبعده.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" اذاعة "بي بي سي" البريطانيتان هذا الاسبوع نقلا عن مصادر داخل اجهزة الاستخبارات انه كان من المقرر تنفيذ هجمات متزامنة شبيهة بسلسلة الهجمات الدامية التي اوقعت 166 قتيلا عام 2008 في مدينة بومباي الهندية، في لندن وعدد من المدن الكبرى الفرنسية والالمانية، الا انه تم كشف المشروع في مراحله الاولية.