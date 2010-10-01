مقترح ببناء 1200 وحدة استيطانية خلال المفاوضات

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" اليوم الجمعة عن اقتراح إسرائيلي قدم إلى ارفع القيادات في حكومة بنيامين نتنياهو يقضى بإيجاد حل وسط لقضية الاستيطان ويضمن بقاء السلطة الفلسطينية واستمرارها في المفاوضات المباشرة.

وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتعاون مع إيهود باراك وزير الحرب يدرسان مقترحا للاكتفاء ببناء 1200 وحدة استيطانية فقط بالضفة الغربية خلال فترة المفاوضات.

ويقضى المقترح ـ الذي تبحثه حكومة نتنياهو ـ بالتوقيع على بناء 1200 وحدة استيطانية فقط بالضفة خلال فترة المفاوضات مع السلطة الفلسطينية والتعهد بعدم إقامة مستوطنات إضافية أو مصادرة أراضى بغرض الاستيطان خلال المفاوضات.

وأشارت إلى أن عدد الوحدات الاستيطانية ـ التي بنيت خلال فترة تجميد الاستيطان المزعومة - بلغت 950 وحدة وأن هذا العدد قليل نسبيا إذا ما قورن بعدد الوحدات التى بنيت خلال مفاوضات الرئيس الفلسطيني مع إيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق حيث بلغت في حينه 1500 وحدة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في حكومة نتنياهو، أن الأخير سيقدم حزمة تسهيلات جديدة للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية فى حال وافقت السلطة على هذا العرض ومن ضمنها إزالة بعض الحواجز العسكرية التي يفوق عددها 500 حاجز.