55% من الألمان يعتبرون المسلمين عبئا

فلسطين اليوم-وكالات

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الخميس، صحيفة "فايننشل تايمز دويتشلاند"، أن أكثرية الألمان ونسبتهم 55% يعتبرون المهاجرين المسلمين عبئا على ألمانيا.

وأوضح الاستطلاع الذي أعده معهد "آلنباخ" أن 55% من المستطلعين يعتبرون أن المسلمين "قد كلفوا ألمانيا ماليا واجتماعيا أكثر مما أنتجوا اقتصاديا"، وفقط خمس المستطلعين كان رأيهم إيجابيا بشأن المهاجرين المسلمين.

ويأتي نشر هذا الاستطلاع بعدما شهدت ألمانيا في الأسابيع الأخيرة جدالا عنيفا حول الهجرة أثاره ثيلو سارازان المسئول السابق في البنك المركزي الألماني. ففي كتاب صدر أواخر أغسطس الماضي انتقد سارازان المهاجرين المسلمين لأن البلاد تواجه صعوبات بسبب مستواهم التعليمي الضعيف وتقاعسهم عن الاندماج في المجتمع، وقد اضطر إلى الاستقالة بسبب هذه الآراء.

وأضاف الاستطلاع أن 60% من الأشخاص الذين سئلوا عن آرائهم وافقوا على هذه الطروحات. ويعيش في ألمانيا ما بين 3.8 و4.3 مليون مسلم يشكلون ما بين 4.6 و5.2% من عدد السكان، كما تفيد إحصاءات الحكومة.