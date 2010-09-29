الاحتلال يقرر تمديد اعتقال زوجة ونجل رئيس نادي الأسير بالقدس

فلسطين اليوم-القدس المحتلة

قررت ما تسمي بمحكمة الصلح الصهيونية في مدينة القدس المحتلة، اليوم، تمديد اعتقال دينا قوس زوجة رئيس نادي الأسير في القدس ناصر قوس، حتى بعد غد الجمعة، فيما مددت اعتقال نجله جهاد حتى يوم الأحد المقبل.

وأفادت عائلة قوس "أن محققي الاحتلال قاموا خلال اعتقال جهاد والتحقيق معه بكسر "الجبص" عن إحدى رجليه المصابة بكسر لمعرفة ما إذا كان مصابا بعياراتٍ مطاطية، ثم عادوا ووضعوا "الجبص" عليها بعد أن تأكد لهم إصابته بكسر فقط.

وكانت قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال اقتحمت فجر أمس الثلاثاء مقر الجالية الإفريقية المُلاصق لجدار المسجد الأقصى المبارك قرب باب الناظر، واعتقلت السيدة ديما وتركت أمر اعتقال لنجلها زياد وأمر استدعاء لزوجها ناصر الذي يرقد بمستشفى المقاصد للعلاج.