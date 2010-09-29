الصحف الإسرائيلية: ليبرمان ضرب نتنياهو بحذائه على وجهه

فلسطين اليوم-ترجمة خاص

شنت أبرز الصحف الصهيونية هجوما لاذعاً علي وزير الخارجية الاحتلالي افيغدور ليبرمان بعد أن ألقى أمس خطابا في الأمم المتحدة قال فيه لا يمكن التوصل لاتفاق سلام مع الفلسطينين خلال السنوات القادمة.

فقد كتب المحلل الإسرائيلي في صحيفة معاريف ( بن كاسبيت) مقالا ,قال فيه وزير الخارجية افيغدور ليبرمان أشهر أمس حذائه وضربة فيس وجه رئيسه نتنياهو وليس في وجه الأمم المتحدة.

فكان يجب علي نتنياهو أن يقيل ليبرمان فور نزوله من على منصة الأمم المتحدة فهذا ما يحدث في الدول المثقفة ولكن ليس عنا

أما محلل صحيفة يديعوت احرنوت ( رون بن يشاي) فقال ردا علي خطاب ليبرمان " ليبرمان أراد أن يعرض علي الأمم المتحدة فكره السياسي الذي هو أحسن الأوضاع لا يمثل سواه رأيه الخاص هو ومقربيه في حزب إسرائيل بيتنا فليبرمان فقط رجل سخيف.

أما المحلل السياسي لصحيفة هآرتس ( الوف بن) فقال كان علي نتنياهو أن يطرد ليبرمان

من الحكومة منذ وقت طويل لأنه يلحق والحق وسيلحق الضرر بإسرائيل في المحافل الدولية فلا يجب أن يبقى ليبرمان وزيراً لخارجية الاحتلال.