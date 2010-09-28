الاحتلال يقر باعتقال 34 فلسطينياً من القدس منذ اندلاع أحداث سلون

فلسطين اليوم – القدس المحتلة

أعلن ناطق باسم شرطة الاحتلال في مدينة القدس المحتلة عن أن عدد المعتقلين الفلسطينيين من سكان القدس منذ اندلاع الأحداث الأخيرة في سلوان في أعقاب استشهاد الشاب سامر سرحان الخميس الماضي قد بلغ 34 مواطنا بينهم فتية وقاصرون وذلك بتهمة المشاركة في المظاهرات الاحتجاجية

وذكر الناطق انه قد جرى تمديد فترات اعتقال هؤلاء بما بين يومين الى 6 ايام، ومن المتوقع ان يعتقل آخرون بينما ستقدم لوائح اتهام ضد المتظاهرين بحسب زعمه.