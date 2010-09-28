مسؤول بارز :السلطة ستنسحب من المفاوضات إذا استمر الاستيطان

فلسطين اليوم-وكالات

أكد مسؤول فلسطيني بارز اليوم "أن السلطة الفلسطينية ستنسحب من المفاوضات، إذا استمر الاستيطان الإسرائيلي، بعد انتهاء فترة التجميد"

وقال المسؤول، لصحيفة الشرق الأوسط اليوم "إن الموقف الفلسطيني من الاستيطان لم يتغير، مشيرا "إلى أن رئيس السلطة محمود عباس أعلن ذلك بشكل واضح أمام زعماء العالم في خطابه بالجمعية العامة للأمم المتحدة".

وقد تعثرت كل الاتصالات الرامية إلى إقناع دولة الاحتلال باستمرار تجميد الاستيطان, حيث استأنف المستوطنون البناء في بعض مستوطنات الضفة، لكن بوتيرة بطيئة بسبب الأعياد اليهودية.

ونفى المصدر المسؤول "وجود نوايا جديدة أو أي خطط للبحث عن مخارج للاستمرار في المفاوضات، في ظل استمرار الاستيطان، مؤكداً "أن السلطة ترفض حلا وسطا في هذه المسألة.

وفي سياق ذلك، عبرت واشنطن وباريس والأمم المتحدة عن «خيبة أمل» لانتهاء تجميد الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.